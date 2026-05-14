Раис РТ призвал татарстанцев выбрать объекты для благоустройства до 12 июня

В республике продолжается онлайн-отбор общественных зон, которые планируется привести в порядок в 2027 году. Как напомнил в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов, жителям предстоит выбрать из 178 локаций — парков, скверов, набережных, улиц и бульваров. Перечень охватывает все муниципальные районы и городские округа.

Голосование организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Минниханов отметил, что с 2017 года в регионе уже обновили 268 общественных пространств, и они стали востребованными зонами отдыха. Работы в этом направлении будут продолжены, добавил он. Голосование продлится до 12 июня.