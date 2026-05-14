В Казани 18 мая пройдет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»

В понедельник, 18 мая, в столице Татарстана состоится гала-концерт XV Республиканского фестиваля «Студенческая весна». В конкурсной программе приняли участие более 2,5 тыс. студентов, представивших свыше 600 творческих номеров.

Фестиваль объединил талантливую молодежь из ведущих вузов Казани — КФУ, КГАСУ, КГМУ, КГЭУ, КИУ и других. Студенты соревновались в 10 направлениях: от вокального и танцевального до медиа, видео и моды.

Отборочные этапы прошли с 6 по 30 апреля на различных площадках республики, включая «Сайдаш», КДК им. Ленина, молодежный центр им. Гайдара, театр «Созвездие-Йолдызлык» и другие. Работы участников оценивало жюри из деятелей культуры Татарстана и России.

По итогам конкурса определены 273 лауреата в различных номинациях.