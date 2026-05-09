Раис РТ прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом дяди, погибшего под Москвой

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в шествии «Бессмертного полка», которое состоялось в столице республики в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона прошел в колонне с портретом своего дяди — Галимзяна Миннихановича Минниханова.

Галимзян Минниханов ушел защищать Родину в 19 лет. Он служил в составе 359-го стрелкового полка, участвовал в ожесточенных боях под Москвой и пал смертью храбрых 15 декабря 1941 года.

В этом году акция в Казани объединила порядка 130 тысяч человек. Шествие протяженностью 2,1 км стартовало в 15:00. Колонна проследовала по улице Карла Маркса, свернула на улицу Лобачевского, прошла мимо парка «Черное озеро» и вышла на улицу Кремлевскую. Финальной точкой маршрута стала Площадь Тысячелетия, где для участников организовали интерактивную праздничную программу.

В Год единства народов России, объявленный президентом страны, колонну «Бессмертного полка» в Татарстане традиционно возглавили представители национально-культурных автономий республики.