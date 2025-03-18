Раис РТ утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона в республике

Рустам Минниханов 17 марта подписал указы о проведении традиционных праздников «Сабантуй» и «Каравон». Документы опубликованы на официальном сайте Раиса РТ.
Даты проведения Сабантуя:
- В сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана праздник пройдет 7 и 8 июня.
- В Набережных Челнах Сабантуй отметят 14 июня.
- В Казани празднование состоится 21 июня.
Дата проведения Каравона:
- Каравон в этом году пройдет 24 мая в селе Никольское Лаишевского района.
Эти праздники являются важной частью культурного наследия Татарстана, объединяя людей разных возрастов и национальностей. Организаторы обещают, что в этом году праздники пройдут с соблюдением всех традиций и порадуют гостей яркими мероприятиями и атмосферой народного веселья.
Напомним, ранее мы писали, что в Казани определили даты весенних каникул для школьников в этом году.