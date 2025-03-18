Раис РТ утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона в республике

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Республика
18 марта 2025  08:02

Рустам Минниханов 17 марта подписал указы о проведении традиционных праздников «Сабантуй» и «Каравон». Документы опубликованы на официальном сайте Раиса РТ.

Даты проведения Сабантуя:

  • В сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана праздник пройдет 7 и 8 июня.
  • В Набережных Челнах Сабантуй отметят 14 июня.
  • В Казани празднование состоится 21 июня.

Дата проведения Каравона:

  • Каравон в этом году пройдет 24 мая в селе Никольское Лаишевского района.

Эти праздники являются важной частью культурного наследия Татарстана, объединяя людей разных возрастов и национальностей. Организаторы обещают, что в этом году праздники пройдут с соблюдением всех традиций и порадуют гостей яркими мероприятиями и атмосферой народного веселья.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани определили даты весенних каникул для школьников в этом году.

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