Раис РТ: Весомый вклад в успехи республики внесло наше академическое сообщество

«Уважаемые коллеги! Поздравляю многочисленных представителей научной общественности Татарстана с Днём российской науки!

В этом году он особенный – свой 300-летний юбилей отмечает Российская академия наук. Присоединяюсь к поздравлениям в адрес академии и желаю её коллективу новых свершений на благо Родины!

Человеческий капитал, новые знания и технологии являются важнейшими драйверами стабильного социально-экономического развития. Именно поэтому 2024-ый год в Татарстане объявлен Год научно-технологического развития.

Всесторонняя государственная поддержка непростого труда научных работников – один из наших ключевых приоритетов.

Проводимая работа дает свои результаты. Пять вузов из Татарстана являются участниками Программы стратегического академического лидерства. В республике успешно действует один из научных центров мирового уровня в сфере нефтедобычи, шесть передовых инженерных школ. Недавно с участием Президента Владимира Владимировича Путина состоялась церемония открытия университетского кампуса мирового уровня „Высшая школа нефти“, который является образцом эффективного государственно-частного партнерства и высокой социальной ответственности крупного бизнеса. Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов России по общему числу победителей федерального конкурса „Студенческий стартап“, а в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов - поднялся на второе место, уступив лишь Москве.

Безусловно, весомый вклад в успехи республики внесло наше академическое сообщество.

Уверен, ваши главные достижения в научно-технической сфере, направленные на достижение стратегической цели – обретению технологического суверенитета страны – еще впереди. Желаю вам на этом пути новых смелых идей, замыслов и начинаний, прорывных научных результатов, а также крепкого здоровья и всего самого лучшего!».