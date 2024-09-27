Раис РТ: Вместе — мы сила! Победа будет за нами!

Время идет, но любовь к родине остается неизменной — именно так завершил свое обращение к Госсовету Татарстана Раис республики Рустам Минниханов.

«Мы наблюдаем, как стремительно меняется наша жизнь. Однако самое важное остается неизменным — это то, что нас всех объединяет. Наша преданность родной земле и искреннее желание трудиться на ее благо», — подчеркнул он.

Глава Татарстана уверенно отметил, что настоящая сила заключена в единстве людей.

«Вместе — мы непобедимы! Победа будет с нами! Без бергә! Без булдырабыз!», — завершил свою речь Рустам Минниханов.