В июне 2025 года президент Татарстана Рустам Минниханов вновь стал самым обсуждаемым среди глав регионов Приволжского федерального округа. Согласно исследованию компании «Медиалогия», он набрал 157 474,2 балла в медиарейтинге и был упомянут в СМИ более 26 тысяч раз.
Ключевые события месяца
• Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ):
Подписание соглашения о сотрудничестве с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
Встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Соглашение с Социальным фондом России о создании в Бугульме реабилитационного центра «Забота».
•Социальные и культурные мероприятия:
Участие в форуме «Татарстан – Мордовия», где Минниханов ответил на вопросы активистов «Движения первых».
Проверка хода реконструкции исторического центра Казани.
Визит на федеральный Сабантуй в Якутске.
Кто ещё в топе?
1. Рустам Минниханов (Татарстан) — 157 474,2 балла.
2. Вячеслав Федорищев (Самарская область) — 82 258,5.
3. Радий Хабиров (Башкортостан) — 75 620,0.
Рейтинг «Медиалогии» учитывает не только количество упоминаний, но и их значимость: авторитетность СМИ, контекст, цитаты и роль персоны в новостях.
Раис РТ возглавил медиарейтинг ПФО
В июне 2025 года президент Татарстана Рустам Минниханов вновь стал самым обсуждаемым среди глав регионов Приволжского федерального округа. Согласно исследованию компании «Медиалогия», он набрал 157 474,2 балла в медиарейтинге и был упомянут в СМИ более 26 тысяч раз.