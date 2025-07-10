Раис РТ возглавил медиарейтинг ПФО

В июне 2025 года президент Татарстана Рустам Минниханов вновь стал самым обсуждаемым среди глав регионов Приволжского федерального округа. Согласно исследованию компании «Медиалогия», он набрал 157 474,2 балла в медиарейтинге и был упомянут в СМИ более 26 тысяч раз.

Ключевые события месяца

• Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ):

Подписание соглашения о сотрудничестве с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Соглашение с Социальным фондом России о создании в Бугульме реабилитационного центра «Забота».

•Социальные и культурные мероприятия:

Участие в форуме «Татарстан – Мордовия», где Минниханов ответил на вопросы активистов «Движения первых».

Проверка хода реконструкции исторического центра Казани.

Визит на федеральный Сабантуй в Якутске.

Кто ещё в топе?

1. Рустам Минниханов (Татарстан) — 157 474,2 балла.

2. Вячеслав Федорищев (Самарская область) — 82 258,5.

3. Радий Хабиров (Башкортостан) — 75 620,0.

Рейтинг «Медиалогии» учитывает не только количество упоминаний, но и их значимость: авторитетность СМИ, контекст, цитаты и роль персоны в новостях.