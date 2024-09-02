Раис Татарстана открыл новый естественно-научный лицей

В Казани состоялось торжественное открытие нового естественно-научного лицея №95, рассчитанного на 1500 учеников. Школа, расположенная в жилом комплексе «Весна», стала одним из самых современных образовательных учреждений в столице Татарстана. Об этом пишет пресс-служба Раиса РТ.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично посетил торжественную линейку в лицее, поздравив детей с Днем знаний. Он отметил, что сегодня в республике за парты сели более 500 тысяч учащихся, а рост численности школьников в Казани особенно радует, так как это свидетельствует о позитивной демографической ситуации.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что сегодня в Казани открыли свои двери 182 тысячи учеников – на 8 тысяч больше, чем в прошлом году.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Новый лицей оснащен по последнему слову техники. В инженерных классах установлено оборудование для работы с дронами, технику для освоения веб-программирования и технологии Интернета вещей. В школе также есть типография, видеостудия, различные мастерские, комплекты цифровых лабораторий и оборудование для робототехники.

Для комфортного и всестороннего развития школьников в лицее оборудованы два бассейна, два спортивных зала, актовый зал на 670 человек, школьный ресторан на 750 посадочных мест. На территории лицея обустроены спортплощадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом, хоккеем, а также беговые дорожки.

Ранее мы писали, что в Казани открылись сразу три новых лицея, рассчитанные на более чем 4 тысячи учеников.