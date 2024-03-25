Раис Татарстана подчеркнул важность научных достижений в реализации национального культурного кода

В Казани прошло заседание Совета по вопросам культуры. Открывая работу встречи, Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что в условиях глобальных вызовов вопрос национального культурного кода лежит в основе национальной безопасности страны. Подспорьем для реализации задачи становятся научные достижения. Однако он подметил, что большинство исследований остается в стенах учреждений и не используются.

По словам Раиса РТ, сегодня в условиях переформатирования международных отношений усиливается интерес к культурно-историческим основам и цивилизационному коду российского общества, происходит поиск новых смыслов для евразийской интеграции.

«В этой части создание Центра изучения кочевых цивилизаций, инициированное Академией наук республики, открывает новые возможности для международных культурных проектов. Такие мероприятия, как фестиваль «Науруз», «Восточный базар», кинофестиваль «Алтын минбар», народные праздники могли бы наглядно воплощать и популяризировать имеющиеся наработки», – отметил Минниханов.

Объем фондов в татарстанских музеях превышает 2 млн единиц. По этому показателю Татарстан первый в ПФО. Проводятся археологические, этнографические, историко-бытовые, палеонтологические экспедиции.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что в условиях жесткой конкуренции все сложнее привлекать в науку молодежь.

С 2020 года в республике снизилось число подготовленных научных кадров. Процент падения составил 12%. Больше всего оно затронуло направлениях искусствознания — 50%.