Раис Татарстана поручил усилить противопожарную безопасность после трагедии в Тукаевском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с правоохранительными органами, на котором была рассмотрена ситуация с пожарами в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Недавний пожар в Тукаевском районе, в результате которого погибли семь человек, включая четырех детей, стал поводом для усиления работы по противопожарной безопасности.

Главам районов поручили провести подворовой обход, проводить профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности. Особое внимание будет уделено многодетным семьям.

Кроме того, Минниханов поручил привлечь к профилактическим мерам МЧС, организации соцобслуживания и волонтеров.