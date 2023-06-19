 Раис Татарстана поручил усилить противопожарную безопасность после трагедии в Тукаевском районе
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Раис Татарстана поручил усилить противопожарную безопасность после трагедии в Тукаевском районе

Минниханов поручил привлечь к профилактическим мерам МЧС, организации соцобслуживания и волонтеров.

Республика
19 июня 2023  09:20
Автор:
Роза Габитова

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с правоохранительными органами, на котором была рассмотрена ситуация с пожарами в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Недавний пожар в Тукаевском районе, в результате которого погибли семь человек, включая четырех детей, стал поводом для усиления работы по противопожарной безопасности. 

Главам районов поручили провести подворовой обход, проводить профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности. Особое внимание будет уделено многодетным семьям. 

Кроме того, Минниханов поручил привлечь к профилактическим мерам МЧС, организации соцобслуживания и волонтеров.

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