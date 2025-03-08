Раис Татарстана поздравил женщин с 8 марта, отметив их вклад в развитие республики

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Республика
8 марта 2025  06:53

Раис Республики Татарстан обратился к женщинам региона с теплыми поздравлениями по случаю Международного женского дня. В своем поздравлении он подчеркнул особую роль женщин в сохранении духовных и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения и развитии республики.

Раис отметил, что женщины Татарстана успешно совмещают профессиональную деятельность с материнством и заботой о доме, вдохновляя своим примером окружающих. Особую благодарность он выразил женщинам-ветеранам, участницам специальной военной операции, а также матерям, женам и дочерям защитников Родины.

В заключение Раис Татарстана пожелал женщинам здоровья, благополучия и новых достижений, подчеркнув, что каждая из них – это история, полная вдохновения, воплощающая идеалы материнства, любви и красоты.

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