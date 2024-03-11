Раис Татарстана продлил до 2025 года очередной указ о госслужащих

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Республика
11 марта 2024  15:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов еще на год продлил указ о развитии направлений государственной гражданской службы РТ. Этот документ устанавливает направление развития по усовершенствованию управления кадрами с учетом патриотического воспитания. Также в цели входят принципы клиентоцентричности и поддержки высококвалифицированных сотрудников.

Таким образом власти поддержат международное и межрегиональное сотрудничество в области профессионального развития и экспертно-аналитическое сопровождение кадрового обеспечения государственных органов.

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