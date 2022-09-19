Рамиль Муллин занял должность мэра Нижнекамска

Экс-руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина избрали мэром Нижнекамска. Депутаты на городском совете приняли решение единогласно. Муллин поблагодарил горожан и всех, поддержавших его кандидатуру, за доверие.

«Семь лет я проработал здесь главным санитарным врачом, заместителем главы Нижнекамского района. Однако за этот прошедший год Нижнекамск для меня открылся в новом свете, с новыми ракурсами и задачами, которые стоят передо мной. У города огромный потенциал, который нужно раскрывать», - подчеркнул мэр.

Ранее «КВ» сообщали, что глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия. Причина – его избрали депутатом горсовета Шинниковского округа. Депутаты единогласно приняли отставку Муллина.