Рахимов рассказал о возвращении травмированных игроков казанского «Рубина»

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Спорт
5 июля 2024  10:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился новостями о возвращении травмированных футболистов. Об этом пишет «Чемпионат».

По его словам, в ближайшее время к общей группе должен присоединиться Руслан Безруков, а также ожидается скорое возвращение Ашурматова.

Клуб надеется, что в ближайшие 7-8 дней подготовится Иву. Также тренер отметил, что Даку возвращается после перерыва. По его словам, он провел длительный отрезок без отдыха, и ему нужно было дать паузу.

Рахимов подчеркнул, что нужно будет посмотреть, в каком состоянии игрок вернется. Все это будет в рабочем режиме.

«Будем обследовать и смотреть, дозировать нагрузки», – заключил Рахимов.

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