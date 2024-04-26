Развитие транспортной инфраструктуры изменит облик России - эксперты из Татарстана

На прошедшем заседании Экспертного клуба Татарстана обсудили намеченную стратегию транспортного развития страны.

«Транспортная инфраструктура России активно развивается и поддерживается в нормативном состоянии, что является непременным условием связанности территории России, территориальной мобильности, развития внутреннего и внешнего туризма. Открытие платной скоростной автомобильной магистрали Москва — Казань — значимый проект, который соединяет регионы между собой, расширяя возможности в различных направлениях и экономя время на логистику», - высказался депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.

Олег Морозов, председатель Комитета ГД по контролю, подчеркнул важность развития транспортного комплекса России. Он отметил, что успех этой отрасли и модернизация транспортной инфраструктуры непосредственно связаны с жизнеспособностью экономики страны. Морозов подчеркнул, что каждый вложенный в транспортную отрасль рубль способствует развитию аэропортов, новых дорог и транспортной логистики. Он также отметил, что Татарстан является одним из лидеров в развитии транспортной инфраструктуры в России.

Андрей Большаков, завкафедрой международных отношений Института международных отношений КФУ и член Общественной палаты РТ, подчеркнул, что инфраструктурные преобразования России являются частью проектов по модернизации.

Ольга Павлова, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России, подчеркнула, что Президент Владимир Путин уделяет особое внимание повышению качества жизни людей через развитие транспортной инфраструктуры.

Максим Топилин, председатель Комитета ГД по экономической политике, также подчеркнул важность развития национальной сети автодорог для экономики страны и назвал строительство дорожной сети приоритетной задачей.