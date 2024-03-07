Разводиться в Казани стали меньше

За прошедший год в столице РТ было зарегистрировано 5 тысяч разводов - на 5,3% меньше, чем годом ранее. По соотношению заключаемых и расторгаемых браков Казань сохраняет лидирующую позицию в ПФО.

На пресс-конференции начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина отметила, что современная молодежь вступает в брак заметно позже, чем их родители, - примерно в 28 - 30 лет. Одной из причин этой тенденции она назвала отсутствие мест, где молодые люди могли бы знакомиться в офлайн-формате.

- Мы раньше знакомились на дискотеках, в местных парках, ДК, поездках в стройотряды, лагерях труда и отдыха, - заметила она. - Так почему бы не вернуть подобное? Онлайн-знакомства - это не совсем правильно. А позднее вступление в брак отодвигает возраст рождения детей.

В Год семьи Управление ЗАГС Казани подготовило ряд мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

Так, Казанский ТЮЗ и Дирекция парков и скверов города готовят для центра семьи «Казан» уникальный аудиоспектакль, который планируется представить в мае. Во всех районах города реализуется проект «Семь и я», в рамках которого казанцам расскажут о больших и дружных семьях.

Также казанцы принимают участие во всероссийском проекте «Всей семьей».

- Раз в неделю семьи учaстников получают несложные задания, которые нужно выполнить вместе: приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом, - объяснила Елена Студеникина. - А потом выкладывают совместные фотографии.

Выборы Президента РФ также традиционно станут семейным праздником, в котором принимают участие все поколения.

- Своим примером покажем детям и внукам, как важно принимать решения вместе, - подчеркнула глава Управления ЗАГС Казани.

Некоторые пары планируют заключить брак в дни голосования, чтобы потом отправиться на избирательные участки и проголосовать за счастливое будущее своей молодой семьи.