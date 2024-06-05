Ребенок и трое взрослых пострадали в страшном лобовом столкновении

На 68-м километре автодороги Казань – Шемордан произошло серьезное ДТП, в результате которого четыре человека получили травмы.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

По предварительной информации Госавтоинспекции Татарстана, 41-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, за рулем которого находилась 62-летняя женщина.

В результате лобового столкновения травмы получили оба водителя, а также 29-летний и двухлетний пассажиры Nissan. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Отмечается, что двухлетний ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

