Ребенок и трое взрослых пострадали в страшном лобовом столкновении

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Республика
5 июня 2024  16:13
Автор:
Эндже Гарафиева

На 68-м километре автодороги Казань – Шемордан произошло серьезное ДТП, в результате которого четыре человека получили травмы. 

 Фото: © Госавтоинспекция РТ

По предварительной информации Госавтоинспекции Татарстана, 41-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, за рулем которого находилась 62-летняя женщина. 

В результате лобового столкновения травмы получили оба водителя, а также 29-летний и двухлетний пассажиры Nissan. Все пострадавшие были доставлены в больницу. 

Отмечается, что двухлетний ребенок находился в детском удерживающем устройстве. 

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
 

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