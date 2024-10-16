Рецепт полезного осеннего крем-супа из тыквы

В честь Всемирного дня здорового питания Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поделилось рецептом блюда из сезонного овоща – тыквы. Видео опубликовано в их телеграм-канале. Специалисты предложили приготовить вкусный и полезный крем-суп, который станет отличным дополнением к осеннему меню.

Фото: © скриншот из видео Управления Роспотребнадзора по РТ

Ингредиенты:

- Тыква – 500 г

- Лук – 1 шт.

- Чеснок – 2 зубчика

- Картофель – 2 шт.

- Кокосовое молоко или сливки – 200 мл

- Приправы по вкусу (соль, перец, мускатный орех)

Приготовление:

1. Подготовка овощей. Очистите тыкву, лук, чеснок и картофель. Нарежьте их на небольшие кусочки.

2. Запекание. Выложите нарезанные овощи на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке около 20-30 минут, пока они не станут мягкими.

3. Пюрирование. Переложите запеченные овощи в блендер, добавьте кокосовое молоко или сливки и взбейте до получения однородного пюре. При необходимости добавьте немного воды для достижения желаемой консистенции.

4. Приправление. Переложите полученное пюре в кастрюлю, доведите до кипения и приправьте по вкусу салом, перцем и мускатным орехом.

5. Подача. Разлейте готовый крем-суп по тарелкам и украсьте по желанию зеленью или семенами тыквы.