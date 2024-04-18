Речные перевозки пассажиров в Татарстане этим летом вырастут в 1,5 раза

27 апреля в Татарстане стартует летняя навигация. Ожидается, что на воду спустятся скоростные метеоры и другие суда – всего порядка 20. В этом году стоимость пассажирских речных перевозок увеличится.

Так, четыре главных маршрута подорожают для татарстанцев в 1,5 раза.

В направлении Казань-Тетюши взрослый билет подорожает до 613 рублей, детский до 306,5. За багаж весом больше 10 кг придется дополнительно платить 60 рублей.

Если говорить про маршрут Чистополь-Красный Яр, то здесь цена взрослого билета вырастет до 131 рубля, а детского – 65,5 рублей. Багаж будет стоить 57 рублей.

Чтобы добраться из Казани до поселка Кзыл Байрак по реке, нужно будет теперь заплатить 227 рублей взрослому, ребенку – 113,5 рублей, за багаж – 57 рублей.

Направление Казань-Свияжск тоже будет бить по кошельку. Раньше билеты стоили 137 рублей, теперь 207 рублей. Цена детского билета вырастет до 103,5 рублей, багажа – 75 рублей.

Госкомитет РТ по тарифам направил проект постановления о повышении цен на антикоррупционную экспертизу. По планам, нововведения должны будут вступить в силу через 10 дней.