Редкий «Москвич-400» 1948 года выставлен на продажу в Казани за 500 тыс. рублей

На одном из онлайн-авторынков Казани появилось необычное предложение — раритетный «Москвич-400» 1948 года выпуска с пробегом всего 24 тыс. км. Ярко-желтый автомобиль, сохранившийся в оригинальном состоянии, продается за 500 тыс. рублей.

Эта модель представляет особую историческую ценность как первый массовый легковой автомобиль, доступный для покупки советским гражданам. Технически «Москвич-400» создан на базе немецкого Opel Kadett K38. В 1940-х годах новый автомобиль стоил 8 тыс. рублей — значительную по тем временам сумму.

Как указано в объявлении, машина приобреталась для реставрации. Ее преемник, «Москвич-401», выпускавшийся с 1954 года, получил более мощный двигатель и усовершенствованную трансмиссию при цене 9 тыс. рублей.