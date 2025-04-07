Редкий рубль Петра II выставлен на продажу в Казани за 10 млн

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Город
7 апреля 2025  13:45

В Казани продают уникальную монету номиналом 1 рубль 1727 года за 10 миллионов рублей. Это пробный экземпляр времен императора Петра II, отчеканенный в крайне ограниченном количестве.

На аверсе изображен портрет монарха, а на реверсе – перекрещенные буквы "П" с коронами. По описанию экспертов, монета полностью соответствует редчайшему пробному рублю, упомянутому в каталоге Рандольфа Зандера.

За время короткого правления Петра II (1727–1730) было выпущено всего несколько таких монет. Известны два типа пробных рублей: с монограммой (как в данном случае) и с орлом на реверсе. Предлагаемый экземпляр относится к одной из разновидностей серебряного рубля 1727 года, что делает его ценнейшим предметом для коллекционеров.

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