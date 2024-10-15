Редкую комету татарстанцы смогут увидеть на небе до конца октября

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Россия/Мир
15 октября 2024  08:00

Редкая комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS отмечает свое минимальное приближение к Земле, составившее около 70,6 миллионов километров 12 октября.

Она все еще доступна для наблюдения невооруженным глазом до конца октября, о чем сообщает пресс-служба Московского планетария.

В данный момент яркость кометы сопоставима со светом звезды Веги в созвездии Лиры, но постепенно она начнет тускнеть, и для её наблюдения понадобятся оптические приборы, отметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Директор Астрономической обсерватории Казанского университета Юрий Нефедьев подчеркнул, что комета — долгопериодическая и пришла из облака Оорта. По его словам, это может быть единственное наблюдение кометы, так как её орбита недостаточно известна. «Скорее всего, мы видим её в последний раз», — добавил Нефедьев.

Комету можно увидеть невооруженным взглядом или с помощью любительского телескопа, так как в это время её яркость составляет 4–2 величины. Наблюдения следует проводить сразу после заката, поскольку комета видна в северо-западной части неба в течение двух часов после захода Солнца. Нефедьев также отметил, что конструкция городской среды усложняет её наблюдение, поэтому лучше выезжать за пределы города.

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