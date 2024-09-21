Региональная сборная вожатых Татарстана возвращается с победами с Дальнего Востока

Владивосток стал местом встречи лучших вожатских команд. Так, на площадке ВДЦ «Океан» завершился IV Международный фестиваль, собравший представителей России, Китая, Монголии и Таджикистана. Республика Татарстан на этом мероприятии была представлена единственной региональной сборной, сформированной по итогам республиканского проекта «Инкубатор педагогических команд и технологий».

Серьезная подготовка, включавшая спортивные тренировки, творческие репетиции и методические семинары, не прошла даром. Отмечается, что татарстанские вожатые продемонстрировали высочайший уровень профессионализма и стали лидерами сразу в нескольких направлениях. Они заняли первое место в образовательной выставке «Идеи. Методики. Технологии», победили в «Игровой программе» и на фестивале талантов. Также заняли призовые места в соревнованиях по шашкам и теннису, в конкурсе короткометражных фильмов «Кинофестиваль».