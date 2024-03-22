Региональный этап конкурса «Твой ход» прошел в Татарстане

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Республика
22 марта 2024  12:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Студенты татарстанских вузов приняли участие в индивидуальных программах Всероссийского проекта «Твой ход». Прошли конкурсные треки «Делаю» и «ПервопроХодец». Победители прошлых лет и амбассадоры поделились опытом участия и объяснили, какие возможности открываются после победы.

Представитель дирекции Дарья Тюрина рассказала, что проект «Твой ход» дает возможность студентам повлиять на изменения вокруг себя, как в вузе, так и во всем регионе. Молодые люди своим участием помогают совершенствовать систему молодежной политики в университетах.

Если Татарстан войдет в топ-10, станет следующей площадкой для тематических студенческих мероприятий.

«Твой ход» ежегодно проводит региональные туры в Татарстане. Все проекты, реализуемые студентами в рамках конкурсных треков — это вклад в социально-экономическое развитие республики, говорят представители молодежных сообществ.

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Региональный этап конкурса «Твой ход» прошел в Татарстане