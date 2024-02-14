Регионы смогут запрещать продажу пива и другого слабого алкоголя в розничных магазинах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий региональным властям запрещать на территории своих субъектов пива и другого слабого алкоголя в «наливайках» – алкогольных розничных магазинах, которые расположены в жилых многоквартирных домах.

Этот документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Закон начинает действовать с 1 апреля 2024 года.

Власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе на общепит в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Например, они смогут вводить требования к розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Региональные власти смогут ограничивать время розничной продажи всех видов алкоголя в общепите, за исключением ресторанов в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.