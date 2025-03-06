Регулярка 2024/25 – самая результативная в истории «Ак Барса» в КХЛ

news_top_970_100
Спорт
6 марта 2025  12:58
Автор:
Эдгар Витковский

Третий гол в ворота «Автомобилиста» стал для «Ак Барса» 190-м в текущем регулярном чемпионате КХЛ, это – новый клубный рекорд. Предыдущее достижение было установлено в чемпионате 2008/09, когда «барсы» отличились 189 раз в 56 матчах. Самой результативной регуляркой в истории клуба остаётся турнир 2006/07 – казанцы забросили 214 шайб в 54-х встречах.

Добавим, что рекорд КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат принадлежит СКА. В сезоне 2022/23 петербуржцы забросили 243 шайбы в 68 матчах.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский суд вынес суровый приговор земельным мошенникам
Михаил Моисеев отвез бойцам в зону СВО помощь от «КВ»
Михаил Моисеев отвез бойцам в зону СВО помощь от «КВ»
Как выбрать идеальный букет на 8 Марта: советы флориста и актуальные цены
Как выбрать идеальный букет на 8 Марта: советы флориста и актуальные цены
Регулярка 2024/25 – самая результативная в истории «Ак Барса» в КХЛ
Определился соперник «Динамо-Ак Барс» по ¼ финала женской Суперлиги
Эксперты поделились мнениями о встрече Владимира Путина и Рустама Минниханова
В Нижнекамском районе скоро построят два завода
Глаукома в Татарстане: рост числа заболевших и важность ранней диагностики