Регулярка 2024/25 – самая результативная в истории «Ак Барса» в КХЛ

Третий гол в ворота «Автомобилиста» стал для «Ак Барса» 190-м в текущем регулярном чемпионате КХЛ, это – новый клубный рекорд. Предыдущее достижение было установлено в чемпионате 2008/09, когда «барсы» отличились 189 раз в 56 матчах. Самой результативной регуляркой в истории клуба остаётся турнир 2006/07 – казанцы забросили 214 шайб в 54-х встречах.

Добавим, что рекорд КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат принадлежит СКА. В сезоне 2022/23 петербуржцы забросили 243 шайбы в 68 матчах.