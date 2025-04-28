Рейс из Казани перенаправили в аэропорт Ижевска из-за мощного снегопада в Перми

Ранним утром 28 апреля Пермь накрыл сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится еще как минимум сутки. Городские службы экстренно вывели спецтехнику на улицы, а жители взялись за лопаты, однако справиться со снежным заносом пока сложно.

Из-за непогоды аэропорт «Большое Савино» приостановил работу до 14:00 по местному времени. Это привело к сбоям в авиасообщении: рейс 575 из Казани перенаправили в Ижевск, а самолеты из Екатеринбурга, Сургута и Москвы отправили на запасной аэродром в Екатеринбурге.