УФАС признал рекламу «Совкомбанка» с Безруковым о кредите под 0% незаконной

Рекламу «Совкомбанка» с участием актера Сергея Безрукова, где предлагали взять кредит под 0%, признали несоответствующим закону. Об этом сообщили в УФАС по Татарстану.

Надзорное ведомство выявило, что, продвигая свой продукт, банк умолчал о дополнительных платных услугах – оплата закрепленных кредитом уведомлений каждый месяц и комиссия за покупки при исчерпании лимита, и другие требования. Более того, само предложение ставки в 0% не отражала реальную базовую ставку банка.

В Татарстанском УФАС «Совкомбанк» признали нарушившим требования федерального закона «О рекламе».