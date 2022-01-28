 УФАС признал рекламу «Совкомбанка» с Безруковым о кредите под 0% незаконной
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УФАС признал рекламу «Совкомбанка» с Безруковым о кредите под 0% незаконной

Заявленная ставка в 0% не отражала реальную базовую ставку банка.

Республика
28 января 2022  10:18
Автор:
Ольга Ильина

Рекламу «Совкомбанка» с участием актера Сергея Безрукова, где предлагали взять кредит под 0%, признали несоответствующим закону. Об этом сообщили в УФАС по Татарстану.

Надзорное ведомство выявило, что, продвигая свой продукт, банк умолчал о дополнительных платных услугах – оплата закрепленных кредитом уведомлений каждый месяц и комиссия за покупки при исчерпании лимита, и другие требования. Более того, само предложение ставки в 0% не отражала реальную базовую ставку банка.

В Татарстанском УФАС «Совкомбанк» признали нарушившим требования федерального закона «О рекламе».

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