Реконструкцию очистных сооружений Казани планируют завершить в 2024 году

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Город
26 апреля 2024  10:36

По сообщениям Минстроя РТ завершить реконструкцию биологических очистных сооружений города и ввести их в эксплуатацию должны уже в этом году. В данный момент происходит реализация 2-го этапа реконструкции, согласно плану разработанному ООО «Гипрокоммунводоканал СПБ». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Отмечается, что износ очистных сооружений на момент начала реконструкции составлял 68,5%, а в эксплуатацию впервые они были введены в далеком 1962 году. 

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