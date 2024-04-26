Реконструкцию очистных сооружений Казани планируют завершить в 2024 году

По сообщениям Минстроя РТ завершить реконструкцию биологических очистных сооружений города и ввести их в эксплуатацию должны уже в этом году. В данный момент происходит реализация 2-го этапа реконструкции, согласно плану разработанному ООО «Гипрокоммунводоканал СПБ». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Отмечается, что износ очистных сооружений на момент начала реконструкции составлял 68,5%, а в эксплуатацию впервые они были введены в далеком 1962 году.