Ректор Исламского института в РТ: Татарстан - один из самых продвинутых регионов

Участие в выборах – это не просто право, но и гражданский долг, проявление доверия к своей республике. В этом уверен заместитель муфтия РТ, ректор РИИ Рафик хазрат Мухаметшин. В эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ он отметил, что Татарстан сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов России, и высокая явка на выборах депутатов Госсовета станет еще одним подтверждением доверия жителей к курсу республики.

«Выбор — это в первую очередь доверие. Доверие населения органам власти, принципам республики, руководству государства. С этой точки зрения мы говорим, что Татарстан сегодня — один из самых продвинутых регионов России. Здесь и социально-экономические вопросы решаются, и Казань сегодня — это, по сути дела, европейский город. Поэтому, естественно, у нас есть все предпосылки, чтобы доверять. А доверять — это означает, что надо идти на выборы», — цитирует телеканал Мухаметшина.

13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» прямо сейчас проходит на телеканале ТНВ. Так, например, одним из последних гостей стал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он рассказал, что наблюдается высокая активность избирателей, к полудню явка уже превысила 32%.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.