 В Казани намерены бороться с владельцами квартир, которые нелегально сдают жилье туристам
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В Казани намерены бороться с владельцами квартир, которые нелегально сдают жилье туристам

Арендное жилье практически не поддается учету, отмечают в Комитете по развитию туризма.

Город
19 декабря 2022  11:47
Автор:
Карина Кострулева

В городском Комитете по туризму рассказали, что в Казани существует проблема сдачи туристам апартаментов и квартир нелегально. Об этом директор Комитета Дарья Санникова заявила на взаседании Казгордумы.

«У нас достойный набор средств размещения, однако существует серьезная проблема. Огромное количество апартаментов и квартир, владельцы которых осуществляют свою деятельность нелегально. Мы активно работаем с отелями и хостелами, оперативно реагируем на сигналы от граждан или наших коллег. Такие объекты практически не поддаются учету, систематизации, к тому же их сложно привлечь к ответственности», — рассказала спикер.

По словам Санниковой, на сегодня трудно найти эффективную модель воздействия на подобных граждан. Кроме того, владельцы квартир не предоставляют статистику о гостях, которые пользуются их услугами. «Из-за этого мы не можем подсчитать туристов, которые останавливаются в квартирах, и этот показатель просто не учитывается», — отметила директор.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что несмотря на то, что туристическая отрасль Казани сегодня активно развивается, существует ряд проблем, которые препятствуют процветанию этой сферы. Поэтому были определены три вектора развития сферы гостеприимства: стратегический, кадровый и событийный.

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