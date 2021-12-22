Ректора КФУ сдал лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х

Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по показаниям Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29 комплекс». Группировка считалась одной из самых жестоких в 1990-х годах. Об этом сообщают «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Саляхова этапировали из мест лишения свободы в Казань, где он дал показания на Гафурова. Ректора КФУ подозревают в заказном убийстве депутата объединенного совета народных депутатов Елабуги и бизнесмена Айдара Исрафилова. Убийство произошло в августе 1999 года.

Подробности выясняются. КФУ продолжает работать в прежнем режиме.

Ранее пресс-секретарь ректора КФУ Лейсан Закирова сообщила «Казанским ведомостям», что вчера (21 декабря) ректор вуза Ильшат Гафуров до десяти вечера присутствовал на мероприятии «Студент года».