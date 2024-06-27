Реку Казанку освободили от завалов

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Республика
27 июня 2024  10:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани в рамках экологического проекта «Свободный ток» продолжается расчистка русла реки Казанки от завалов.

Накануне активисты ликвидировали огромный завал в поселке Дачный Высокогорского района, который фактически перекрывал русло реки.

«Он возвышался над водой на пять метров, а под водой достигал еще трех метров в глубину, – цитирует заместителя председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков ИА «Татар-информ». – Этот завал занимал 10-15 метров в длину и перекрывал всю ширину реки, которая в том месте составляла около 10-15 метров».

По словам эколога, такие завалы препятствуют нормальному течению реки, способствуют ее заиливанию и обмелению. Кроме того, к ним прибивается различный мусор, который загрязняет водоем.

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