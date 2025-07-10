Ремонт путей повлиял на график электричек в Татарстане

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Республика
10 июля 2025  14:36
Автор:
Владислав Косолапкин

С 12 июля в Татарстане временно меняется график движения некоторых пригородных поездов из-за ремонтных работ на участке Бирюли – Куркачи.
Какие поезда затронуты изменениями:
- 12, 16, 19, 23, 26 и 30 июля изменится расписание поездов №6410 (Казань–Арск) и №6925 (Кизнер–Казань)
- 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 июля изменения коснутся поездов №6924, №6402, №6405, №6421 и №6423
- Поезд №6403 (Арск–Казань) в эти дни будет следовать только от Бирюли до Казани с отправлением в 06:01
Разница с обычным расписанием составит от 2 минут до 1 часа. 
Где уточнить информацию:
-В мобильном приложении "РЖД Пассажирам"  
-На официальном сайте РЖД  
-По телефону справочной: +7 (937) 625-04-33  
Изменения носят временный характер и связаны с плановыми ремонтными работами на железнодорожных путях.

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