Рэпер L’ONE станет главным гостем праздничного концерта ко Дню республики в Челнах

В Набережных Челнах 30 августа состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан. Хедлайнерами концерта на майдане парка «Прибрежный» станут Ришат Тухватуллин и Леван Горозия, известный под псевдонимом L’ONE.

Завершится мероприятие дискотекой от радиостанции «Авторадио Набережные Челны» с участием DMC Максима Лаврушкина из Санкт-Петербурга.

В организации праздника примут участие более 1000 человек.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул необходимость подготовки к мероприятию на высоком уровне.