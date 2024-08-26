Рэпер L’ONE станет главным гостем праздничного концерта ко Дню республики в Челнах

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Республика
26 августа 2024  13:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах 30 августа состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан. Хедлайнерами концерта на майдане парка «Прибрежный» станут Ришат Тухватуллин и Леван Горозия, известный под псевдонимом L’ONE.

Завершится мероприятие дискотекой от радиостанции «Авторадио Набережные Челны» с участием DMC Максима Лаврушкина из Санкт-Петербурга.

В организации праздника примут участие более 1000 человек.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул необходимость подготовки к мероприятию на высоком уровне.

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