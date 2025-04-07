Решающий матч для «Ак Барса»: состав и ставки перед игрой с «Автомобилистом»

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Спорт
7 апреля 2025  19:13

Сегодня в 19:30 на льду «Татнефть Арены» пройдет шестая игра серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Казанцам предстоит сражаться за выживание в Кубке Гагарина — текущий счет 2:3 не в их пользу.

Изменения в составе «Ак Барса»:

  •  Выходят:
     Артемий Князев (защита)
     Артур Бровкин (нападение)
  •  Остаются вне заявки:
     Семен Кошелев
     Егор Коршков

Что важно знать:

  • Матч станет решающим — поражение означает вылет из плей-офф.
  • В случае победы серия перейдет в 7-й матч, который пройдет в Екатеринбурге.
  • В прошлой игре казанцы уступили 2:3, хотя вели после второго периода.
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