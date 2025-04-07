Решающий матч для «Ак Барса»: состав и ставки перед игрой с «Автомобилистом»

Сегодня в 19:30 на льду «Татнефть Арены» пройдет шестая игра серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Казанцам предстоит сражаться за выживание в Кубке Гагарина — текущий счет 2:3 не в их пользу.

Изменения в составе «Ак Барса»:

Выходят:

Артемий Князев (защита)

Артур Бровкин (нападение)

(защита) (нападение) Остаются вне заявки:

Семен Кошелев

Егор Коршков

Что важно знать: