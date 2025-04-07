Решающий матч для «Ак Барса»: состав и ставки перед игрой с «Автомобилистом»

Сегодня в 19:30 на льду «Татнефть Арены» пройдет шестая игра серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Казанцам предстоит сражаться за выживание в Кубке Гагарина — текущий счет 2:3 не в их пользу.
Изменения в составе «Ак Барса»:
- Выходят:
Артемий Князев (защита)
Артур Бровкин (нападение)
- Остаются вне заявки:
Семен Кошелев
Егор Коршков
Что важно знать:
- Матч станет решающим — поражение означает вылет из плей-офф.
- В случае победы серия перейдет в 7-й матч, который пройдет в Екатеринбурге.
- В прошлой игре казанцы уступили 2:3, хотя вели после второго периода.