Республика Татарстан инвестирует в экологию свыше 560 млн рублей

В будущем году на реализацию национального проекта «Экологическое благополучие» в Татарстане будет направлено 562 миллиона рублей. Значительную часть финансирования — 467,4 млн рублей — составит федеральная субсидия, о чем сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Бюджетные ассигнования будут распределены между двумя основными экологическими программами. На проект «Сохранение лесов» планируется выделить 111,8 млн рублей. Эти ресурсы предназначены для расширения масштабов лесовосстановительных работ, создания резервного фонда семян древесных пород, а также для технического переоснащения подразделений, занимающихся тушением лесных пожаров.

Наибольший объем финансирования — 450,2 млн рублей — получит федеральный проект «Вода России». В его рамках будут проведены работы по рекультивации иловых карт канализационных очистных сооружений Казани, а также осуществлена расчистка и межевание береговых линий водоемов по всей территории республики.