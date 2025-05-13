Республика Татарстан сэкономила 2 млрд рублей на госзакупках с начала 2025 года

Республика Татарстан продемонстрировала высокую эффективность в сфере государственных закупок. По данным Государственного комитета РТ по закупкам, с января 2025 года бюджетная экономия при заключении контрактов составила 2 млрд рублей, что равно 2,16% от общей суммы закупок.

Ключевые показатели:

Всего заключено 25 583 контракта на сумму 107,87 млрд рублей

Региональные заказчики сэкономили 1,28 млрд рублей

Муниципальные учреждения сохранили в бюджете 730 млн рублей

«Достигнутые результаты подтверждают эффективность системы госзакупок в республике и важность строгого соблюдения законодательства», – отметил председатель комитета Марат Зиатдинов.

Наибольший по объёму контракт – строительство первого участка второй линии казанского метро от станции «Фучика» до «Сахарова» стоимостью 1,9 млрд рублей. Сдача объекта запланирована на 16 января 2026 года.

Экономия бюджетных средств достигнута за счёт оптимизации процедур закупок и жёсткого контроля за ценообразованием. Э