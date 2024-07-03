Резиденты ИТ-парков в прошлом году заплатили в бюджет 3 млрд рублей налогов

ИТ-отрасль республики стремится к выручке в 500 млрд рублей. И это вполне реальная цифра.

О реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Татарстане рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Уже исходя из столь длинного названия должности докладчика, можно было предположить, что затронут самые разные направления. И федеральное правительство неоднократно озвучивало, что Татарстан - лидер цифровой трансформации. Достаточно заметить, что портал госуслуг, которому нет аналогов в мире по удобству пользования, зарождался именно у нас. Остановимся на самых ключевых моментах этой темы.

Как заявил Хайруллин, на сегодня в ИТ-отрасли Татарстана занято более 3% работающего населения, или более 40 тысяч человек. Причем их количество год от года растет. Например, прирост за прошлый год составил почти 2 тыс. специалистов. Кстати, средняя зарплата по отрасли - более 104 тыс. рублей. Но это не предел - те, кто в отрасли более 10 лет, могут зарабатывать и по полмиллиона в месяц.

На сегодня в Татарстане работают 3364 ИТ-компаний, и не только местные. 12 из них являются системообразующими организациями РТ. Только за прошлый год к нам пришло более 200 новых компаний. И появляются новые желающие открыть офисы в Татарстане. Только им нужны подготовленные площади. Поэтому сейчас руководство республики думает над созданием третьего ИТ-парка в Казани. Пока это только задумка, ищут свободную территорию.

Вместе с тем и уже существующие ИТ-парки, общая площадь которых более 100 тыс. кв. м и заполнена на 100%, приносят неплохой доход республике. Их резиденты за прошлый год заплатили налогов почти на 3 млрд рублей.

Общий объем выручки ИТ-отрасли в Татарстане по итогам 2023 года составил 177 млрд рублей. Министр отметил, что с 2009 года обороты айтишников выросли почти в три раза. И этот рост, безусловно, продолжится: прогнозное значение на этот год - более 225 млрд рублей. Хайруллин обозначил и еще более амбициозные планы своего ведомства - через несколько лет выручка всех ИТ-компаний, работающих в республике, по плану должна достигнуть фантастической суммы в полтриллиона рублей.

Что же ускоряет развитие цифровой экономики в республике? По словам Хайруллина, драйверами роста стали продажи отечественного программного обеспечения, производство компьютеров и обеспечение информационной безопасности, в частности, всех глобальных мероприятий, проходивших в Казани. К слову, несмотря на сотни тысяч DDOS-атак на серверы недавно проходивших Игр БРИКС, которые теоретически могли парализовать все трансляции и электронный подсчет результатов, ни одна из них не достигла своей цели. И да, в Татарстане собирают свои компьютеры и другую технику. Их может приобрести каждый, они уже продаются в магазинах электроники. К сожалению, пока для сборки используются зарубежные комплектующие.

Министр сообщил о важных текущих проектах. Так, в этом году в рамках реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток» создан Единый кабинет согласований для организаций, оказывающих коммунальные услуги. ЕКС позволит сократить процесс согласования проекта строительства до 195 дней.

Также сейчас завершается работа по созданию Единой цифровой платформы Республики Татарстан. В настоящий момент проводятся настройка и тестирование последних модулей. И уже в этом месяце платформа будет полностью готова.