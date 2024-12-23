Режим ЧС отменен в Татарстане после атаки дронов на Казань

После инцидента с беспилотниками в Казани была отменена чрезвычайная ситуация в Татарстане. Глава республики Рустам Минниханов объявил об этом в понедельник через пресс-службу.

Согласно распоряжению от 23 декабря, ранее установленный режим ЧС для органов управления и служб, отвечающих за ликвидацию ЧС, больше не действует.

Напомним, что 21 декабря несколько дронов нанесли ущерб ряду жилых зданий в Казани, включая самый высокий в городе 37-этажный комплекс «Лазурные небеса». В результате происшествий никто не пострадал, и жертв не зафиксировано. В общей сложности было зафиксировано восемь случаев атаки беспилотников.