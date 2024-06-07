РФС озвучил наказание Руслану Безрукову

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков получил условную трехмесячную дисквалификацию и штраф в размере 100 тысяч рублей - такое решение озвучил КДК РФС. Футболист после игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) отшутился, что ждет финансового поощрения от «Краснодара» за победу над прямым конкурентом по турнирной таблице. Ситуация стала резонансной, к делу подключилась в том числе Генпрокуратура РФ, а сам игрок попал под дисциплинарные санкции со стороны клуба.