РФС озвучил наказание Руслану Безрукову

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Спорт
7 июня 2024  14:55
Автор:
Эдгар Витковский

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков получил условную трехмесячную дисквалификацию и штраф в размере 100 тысяч рублей - такое решение озвучил КДК РФС. Футболист после игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) отшутился, что ждет финансового поощрения от «Краснодара» за победу над прямым конкурентом по турнирной таблице. Ситуация стала резонансной, к делу подключилась в том числе Генпрокуратура РФ, а сам игрок попал под дисциплинарные санкции со стороны клуба.

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