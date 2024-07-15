Ринат Фазылов выступил на телемарафоне «Вступай в Армию Победы»

Участником телемарафона «Вступай в Армию Победы!», который сегодня транслируется на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», стал координатор республиканского движения «Ярдэм янэшэ. Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

- Движение «Ярдэм янэшэ. Помощь рядом!» родилось в 2020 году, во время пандемии. Активисты движения доставляли продукты питания, лекарственные препараты пожилым и маломобильным людям, а также оказывали необходимую помощь тем, кто находился на самоизоляции. После начала специальной военной операции мы возобновили свою деятельность. Помимо помощи бойцам, была организованна и адресная поддержка их семей, - рассказал Ринат Фазылов. - Мы собираем гуманитарную помощь и для военнослужащих, и мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий. Помощь собираем по конкретным адресным заявкам, которые поступают к нам непосредственно от командиров подразделений, где проходят службу наши земляки. Заявки публикуются на официальном сайте нашего движения, на наших страницах в соцсетях. На них откликаются предприятия, организации, люди разных возрастов, профессии – это и школьники, и студенты, и пенсионеры.

Те, кто героически защищает нашу Родину, кто планирует вступить в Армию Победы – это будущая элита нашей страны. Они истинные патриоты. Они гордость России, гордость Татарстана. Хочу пожелать всем удачи, и вернуться живыми, здоровыми с Победой в самое ближайшее время!