 Ринат Садыков и Лейла Фазлеева попали под новые санкции Евросоюза
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Ринат Садыков и Лейла Фазлеева попали под новые санкции Евросоюза

Ограничительные меры ввели в рамках 11-го пакета санкции.

Республика
23 июня 2023  16:13
Автор:
Эдуард Салихов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и Министр по делам молодежи республики Ринат Садыков попали под новые санкции Евросоюза. Это следует из документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии.

Также под ограничения попали ряд татарстанских компаний. Среди них: Казанский вертолетный завод, «Ак Барс Холдинг», ПАО «КАМАЗ», завод «Элекон», ОАО «Туполев» и другие. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане из-за санкций снизят пороги для инвесторов. Предложенный законопроект находится на предварительном рассмотрении и направлен на дополнительную поддержку инвесторов в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств.

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