Ринат Садыков и Лейла Фазлеева попали под новые санкции Евросоюза

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и Министр по делам молодежи республики Ринат Садыков попали под новые санкции Евросоюза. Это следует из документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии.

Также под ограничения попали ряд татарстанских компаний. Среди них: Казанский вертолетный завод, «Ак Барс Холдинг», ПАО «КАМАЗ», завод «Элекон», ОАО «Туполев» и другие.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане из-за санкций снизят пороги для инвесторов. Предложенный законопроект находится на предварительном рассмотрении и направлен на дополнительную поддержку инвесторов в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств.