Ринат Садыков: на «Играх будущего» работают 2 тысячи волонтеров

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков рассказал о штабе волонтеров, который обеспечивает гостеприимство гостям России.

Он отметил, что всего поступили заявки от 7 тысяч человек, изъявивших желание стать волонтерами игр. Из этого числа была сформирована группа из 2 тысяч. Это не только татарстанцы, но и представители других стран и регионов: волонтеры на площадках соревнований, сервиса и обслуживания и атташе.

«Именно от волонтеров зависит, насколько комфортно будет гостям со всего мира в Казани на «Играх будущего». Уверен, столица нашей республики достойно проведет игры и снова покажет свое гостеприимство», – отметил министр.

Волонтеры будут задействованы на спортивных объектах, в отелях, в аэропорту, на вокзале и др. Все они прошли специальное обучение.

За участие в подготовке и проведении «Игр будущего» волонтеры получат промокоды на наборы еды в ресторане быстрого питания, суверниры и специальные поощрения: могут бесплатно посещать соревнования, казанские музеи, экскурсии в свободное время, а также встречаться с послами игр и ходить на автограф-сессии.