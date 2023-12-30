Робот – помощник медиков создан в Казани

Благодаря конструкции и относительно малым габаритам робот способен легко ездить по больничным коридорам, развозить лекарства и продукты, сопровождать пациента до палаты или кабинета врача и выполнять функции помощника медперсонала. По словам одного из создателей «АртБула 1.2.», младшего научного сотрудника Лаборатории медицинской робототехники, аспирант ИТИС Артема Апурина, пока робот находится в статусе опытного образца, но со временем его ждет модернизация до полноценной роботизированной единицы. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.