Робот – помощник медиков создан в Казани

Мультифункциональный робот для медицинских учреждений получил имя «АртБул 1.2». Рабочий прототип помощника медиков создан в Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета.

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Город
30 декабря 2023  17:24
Автор:
Ольга Иванычева

Благодаря конструкции и относительно малым габаритам робот способен легко ездить по больничным коридорам, развозить лекарства и продукты, сопровождать пациента до палаты или кабинета врача и выполнять функции помощника медперсонала. По словам одного из создателей «АртБула 1.2.», младшего научного сотрудника Лаборатории медицинской робототехники, аспирант ИТИС Артема Апурина, пока робот находится в статусе опытного образца, но со временем его ждет модернизация до полноценной роботизированной единицы. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

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