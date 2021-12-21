 В Татарстане родителей с медотводом и одной прививкой не пустят на елки в детсадах
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В Татарстане родителей с медотводом и одной прививкой не пустят на елки в детсадах

На детские представления в дошкольных учреждениях допустят только одного родителя.

Республика
21 декабря 2021  11:45

На детские новогодние праздники в садиках не допустят родителей с медотводом, а также тех, кто сделал только одну прививку от COVID-19. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине республики руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. 

«В отношении сопровождающих детей разрешается сопровождать одному родителю, но этот родитель должен обязательно иметь QR-код переболевшего или вакцинированного лица. Делаю отдельный акцент, что QR-код, который мы выдаем лицам с медицинским отводом и лицам, не завершившим полный курс вакцинации, не подходят для того, чтобы принять участие в новогоднем празднике», — отметила Патяшина. 

Глава ведомства также напомнила, что для всех участников представлений, в том числе и для маленьких детей, будет действовать масочный режим. Кроме того, на входе в дошкольное учреждение будет организован «фильтр». 

Если речь идет о театральном представлении, то зрительный зал должен быть заполнен на 50%. Но в случае если все актеры и организаторы праздника привиты, то допускается заполняемость до 70%. Если мероприятие проходит, например, в холле дворца культуры, участники праздника должны быть рассредоточены с учетом 4 кв. м площади помещения на одного человека, подчеркнула Патяшина.

Также необходимо помнить о правилах дезинфекции, обрабатывать поверхности, проветривать помещения, использовать антисептик и регулярно мыть руки как себе, так и ребенку, напомнила спикер. 

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