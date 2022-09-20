 Родители челнинских школьников, разбивших стекло на остановке «6 комплекс», заплатят 54 тыс. рублей
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Родители челнинских школьников, разбивших стекло на остановке «6 комплекс», заплатят 54 тыс. рублей

Как сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, для самих подростков этот инцидент будет иметь серьезные последствия.

Республика
20 сентября 2022  15:20
Автор:
Эдуард Салихов

Родители челнинских школьников, разбивших стекло на остановке «6 комплекс», заплатят 54 тыс. рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии автограда. 

«Вандалами оказались подростки 14 лет. В 2 часа ночи один из них выстрелил из пистолета в оградительное стекло подземного перехода на остановке „6 комплекс“», — отметили в мэрии. 

Как сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, для самих подростков этот инцидент будет иметь серьезные последствия.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах На на бульваре Тинчурина двое подростков разукрасили детскую площадку маркерами. Их личности установили в течение суток благодаря программе «Безопасный город». Ими оказались шестиклассники. Их вместе с родителями привлекли к ответу — вместе они закрасили свое «творчество».

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