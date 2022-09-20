Родители челнинских школьников, разбивших стекло на остановке «6 комплекс», заплатят 54 тыс. рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии автограда.

«Вандалами оказались подростки 14 лет. В 2 часа ночи один из них выстрелил из пистолета в оградительное стекло подземного перехода на остановке „6 комплекс“», — отметили в мэрии.

Как сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, для самих подростков этот инцидент будет иметь серьезные последствия.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах На на бульваре Тинчурина двое подростков разукрасили детскую площадку маркерами. Их личности установили в течение суток благодаря программе «Безопасный город». Ими оказались шестиклассники. Их вместе с родителями привлекли к ответу — вместе они закрасили свое «творчество».