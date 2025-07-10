Родственники бойца, откликнитесь!

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Газета «Казанские ведомости»
10 июля 2025  10:30
Автор:
Ольга Иванычева

Поисковики, работающие сейчас в Зубцовском районе Тверской области, обнаружили останки бойца. По медальону удалось установить имя погибшего в 1942 году танкиста. Это житель села Кульсеитово Юдинского района Татарской АССР Константин Маркович Зиновьев 1922 года рождения. На фронт был призван Кировским РВК г. Казани.

По данным архива Министерства обороны РФ, танкист 31-й танковой бригады сержант Константин Зиновьев погиб 11 августа 1942 года. Ранее считалось, что он захоронен в Кармановском районе Смоленской области в лесу недалеко от деревни Ельня.

Останки бойца были обнаружены участниками московского поискового отряда «Катюша». Координатор поиска - руководитель лаборатории «Солдатский медальон» Андрей Фетисов. Именно Андрей Иванович смог прочитать сильно пострадавший от времени бумажный бланк с данными о погибшем бойце.

Поисковики сразу сообщили о своей находке председателю татарстанской ассоциации «Клуб воинской славы» Михаилу Черепанову. Благодаря Михаилу Валерьевичу мы связались с поисковиками отряда «Катюша», и они прислали фотографию бланка из найденного солдатского медальона.

Поисковики ищут родственников Константина Марковича Зиновьева. Уважаемые читатели, если вам известна какая-либо информация о родных погибшего бойца, напишите на адрес электронной почты oivan2002@mail.ru.
 

Бланк из солдатского медальона Константина Зиновьева 

Фото предоставлено поисковым отрядом «Катюша»

 

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