Росавиация: Аэропорты Татарстана возобновили работу

Международный аэропорт Казани и аэропорт Нижнекамска возобновили работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Казани и официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Напомним, что аэропорты были временно закрыты сегодня утром, в 09:30 по московскому времени, по указанию органов управления воздушным движением. Ограничения были сняты в 11:00.

В период действия ограничений пять рейсов, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.