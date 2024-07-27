Росавиация: Аэропорты Татарстана возобновили работу

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Город
27 июля 2024  11:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Международный аэропорт Казани и аэропорт Нижнекамска возобновили работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Казани и официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Напомним, что аэропорты были временно закрыты сегодня утром, в 09:30 по московскому времени, по указанию органов управления воздушным движением. Ограничения были сняты в 11:00. 

В период действия ограничений пять рейсов, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. 

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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