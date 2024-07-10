Стало известно, кто находился в самолете, который потерпел крушение утром

По предварительной информации, погибшими в трагедии в Камско-Устьинском районе Татарстана оказались ребенок, женщина и пилот.

Еще один человек – предварительно, это отец семейства – получил травмы при крушении легкомоторного самолета – у него множественные переломы. Выжившего эвакуируют в казанскую горбольницу №7. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Очевидцы сообщают, что семья приобрела экскурсию на легкомоторном самолете.

Ранее мы писали, что в районе палаточного лагеря возле горы Лобач этим утром легкомоторный самолет «Cessna-172» совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, однако избежать человеческих жертв не удалось.

Детали еще происшествия уточняются.